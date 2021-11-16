О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть подорожала в рамках коррекции после снижения

Нефть подорожала в рамках коррекции после снижения Мировые цены на нефть во вторник утром восстанавливаются после снижения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
16 ноября 2021 г. 09:22
Нефть подорожала в рамках коррекции после снижения

Мировые цены на нефть во вторник утром восстанавливаются после снижения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.03 (по бакинскому времени) январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,82% — до 82,72 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,66%, до 80,28 доллара США за баррель.

В понедельник нефть снизилась в цене примерно на 1%, чему способствовал прогноз минэнерго США. Согласно прогнозу, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США в декабре вырастет на 85 тысяч баррелей в день, или на 1% по сравнению с ноябрем — до 8,316 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы оценивали новые ограничения из-за COVID-19 в Европе. "Европа вводит новые ограничения из-за пандемии, и усиливается давление на президента США Байдена, чтобы он использовал резервы США для сдерживания роста цен на бензин", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
15 ноября 2021 г. 14:55
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi