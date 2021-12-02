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Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+

Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть в четверг утром растут в ожидании заседания альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 09:29
Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в ожидании заседания альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 9.04 (по бакинскому времени) февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 0,83%, до 69,44 доллара США за баррель, цена на январские фьючерсы WTI увеличилась на 0,87%, до 66,14 доллара США за баррель.

Цены на "черное золото" растут в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК+. Альянс собирается определить, возможно, чуть изменив первоначальные планы, параметры соглашения об ограничении добычи нефти.

Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение ковида в разных странах.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть растут, поскольку опасения рынка по поводу штамма "омикрон", похоже, ослабли.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ alyansının iclası öncəsi neft bahalaşıb
Версия на английском языке Oil prices rise ahead of OPEC+ meeting

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