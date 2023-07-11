Нефть подорожала в преддверии экономической статистики из США

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром, пока рынки ожидают выхода макростатистики из США.

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром, пока рынки ожидают выхода макростатистики из США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,6%, до 78,14 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 73,48 доллара.

Рынки пребывают в ожидании публикации данных по инфляции в США, выход которых запланирован на среду. Так, аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном выражении - на 0,3% после роста на 0,1% в мае.