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Нефть подорожала в ожидании роста спроса из-за морозов

Нефть подорожала в ожидании роста спроса из-за морозов Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли в ожидании дополнительного спроса в связи с холодной погодой в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Энергетика
19 ноября 2021 г. 09:44
Нефть подорожала в ожидании роста спроса из-за морозов

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли в ожидании дополнительного спроса в связи с холодной погодой в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.16 (по бакинскому времени) январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,59%, до 81,72 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI выросли в цене на 0,71%, до 78,97 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается положительная динамика, продолжающая вечернее восстановление цен после снижения. Отрицательной динамике способствовали новости о том, что Китай заявил, что готовится к высвобождению стратегических запасов нефти.

Сейчас же, по мнению аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, погода положительно влияет на цены на нефть, поскольку низкие температуры могут привести к нехватке природного газа и борьбе за альтернативные источники энергии.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось.

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Версия на азербайджанском языке Şaxtalı hava səbəbindən tələbin artması nefti bahalaşdırıb
Версия на английском языке Oil rises in price in anticipation of growth in demand due to cold weather

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