Нефть подорожала в ожидании решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг днем коррекционно растут более чем на 1% после падения в среду, в то время как инвесторы ожидают, что ОПЕК+ будет придерживаться своего поэтапного плана снятия ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в четверг днем коррекционно растут более чем на 1% после падения в среду, в то время как инвесторы ожидают, что ОПЕК+ будет придерживаться своего поэтапного плана снятия ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,48%, до 82,42 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,17%, до 81,81 доллара США за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии Brent подешевела на 3,2%, WTI – на 3,6%. Инвесторы отреагировали на данные минэнерго США о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране.

Позднее в четверг пройдет заседание ОПЕК+, инвесторы ожидают решения альянса о добыче в декабре. Ранее СМИ сообщали о том, что США просят ОПЕК+ увеличить добычу в следующем месяце сразу на 600-800 тысяч баррелей в сутки. Но судя по ожиданиям игроков рынка, альянс на это не пойдёт.

"Цены (на нефть) вероятнее всего останутся неустойчивыми на фоне спекуляций следующего шага ОПЕК+. Если альянс решит продолжать увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, как и ожидалось, тогда цены снова вырастут", — прокомментировал агентству Bloomberg старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun).