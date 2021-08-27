Нефть подорожала: в фокусе рынка ураган "Ида", речь главы ФРС и саммит ОПЕК+

В последнюю торговую сессию уходящей недели цены на сырую нефть снова выросли. Ожидается, что по итогам 23-27 августа фьючерсы на эталонные сорта «черного золота» покажут существенный рост. Он обусловлен вероятными перебоями в поставках в связи с приближе

В последнюю торговую сессию уходящей недели цены на сырую нефть снова выросли. Ожидается, что по итогам 23-27 августа фьючерсы на эталонные сорта «черного золота» покажут существенный рост. Он обусловлен вероятными перебоями в поставках в связи с приближением тропического шторма «Ида» к побережью Мексиканского залива США.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля ноябрьской нефти Brent 27 августа к 19:06 (по бакинскому времени) составила 71,27 долларов США (+1,55%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по 68,84 долларов США (+2,11%). По итогам недели ожидается рост цен на 9% и 10% соответственно.

Фьючерсы на бензин в США на RBOB выросли на 1,9% — до 2,2975 долларов США за галлон (0,608 долларов США за литр).

«Ожидается, что шторм обрушится на побережье штата Луизиана и, возможно, некоторых регионов штата Техаса в конце воскресенья или в начале понедельника. Более 50% нефтеперерабатывающих мощностей США сосредоточено на побережье Мексиканского залива, что создает риск серьезных перебоев в поставках нефтепродуктов», — отмечают аналитики ING в записке для клиентов банка.

К опасениям по поводу предложения добавилась новость о том, что вечером в четверг ливийская компания Arabian Gulf Oil Co (AGOCO), дочерняя компания государственной Национальной нефтяной корпорации (NOC), заявила, что прекратит свою деятельность, если не получит бюджетные ассигнования на 2020 и 2021 гг.. Потенциально это удалит с мирового рынка 250 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Сейчас внимание участников рынка фокусируется на симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле. Особенно на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое, возможно, даст понять, как и когда центральный банк США может сократить покупки облигаций. Это, вероятно, отразится на курсе доллара, что, в свою очередь, повлияет на рынок нефти — более сильный доллар делает нефть дороже для трейдеров, использующих национальную валюту.

Также представляет интерес очередной саммит министров группы ОПЕК+, который должен состояться 1 сентября. Ожидается, что группа ведущих производителей нефти примет решение об очередном увеличением нефтедобычи, поскольку мировые цены остаются высокими.

«ОПЕК+ обрадуется... довольно быстрому восстановлению цен на нефть с минимумов прошлой недели. Кроме того, опасения по поводу спроса, вероятно, снизились бы после однозначно успешной попытки Китая справиться с последней волной COVID-19», — добавили в ing.

Наконец, завершается подсчет количества буровых установок нефтесервисной компанией Baker Hughes, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в ближайшее время опубликует отчет по чистым спекулятивным позициям, связанным с нефтью.