Нефть подорожала после заявления Байдена о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг продолжили рост, в том числе после заявления президента США Джозефа Байдена о снижении стратегических запасов сырья в стране.

Мировые цены на нефть в четверг продолжили рост, в том числе после заявления президента США Джозефа Байдена о снижении стратегических запасов сырья в стране.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 93,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,35%, до 85,67 доллара.

Инвесторы оценивают ряд факторов, способствующих на рост цен. Так, в Китае обсуждают, следует ли сократить количество дней карантина для прибывающих в страну. В случае смягчения карантинных мер в стране, цены на нефть могут подскочить из-за роста потребности в топливе.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления Байдена о том, что стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину.