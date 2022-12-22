Нефть подорожала после выхода статистики по США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост после обнародования статистики о запасах сырья в США, которые снизились.

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост после обнародования статистики о запасах сырья в США, которые снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46%, до 82,58 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 78,73 доллара.

Ранее в среду вышла статистика коммерческих запасов нефти в США. Так, запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 млн баррелей, или на 1,4% - до 418,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,7 млн баррелей. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 млн баррелей.