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Нефть подорожала после выхода данных о снижении еe запасов в США

Нефть подорожала после выхода данных о снижении еe запасов в США Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 09:05
Нефть подорожала после выхода данных о снижении еe запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06%, до 83,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 77,34 доллара.

Трейдеры обращают внимание на статистику. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 февраля снизились на 2,2 млн баррелей.

Официальные данные об этом будут опубликованы вечером американским Минэнерго. Аналитики полагают, что запасы за неделю, напротив, выросли - на 2,5 млн баррелей.

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