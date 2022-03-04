Нефть подорожала после снижения днем ранее из-за новостей об Иране

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли после снижения днем ранее более чем на 2% из-за новостей по Ирану, рынки продолжают оценивать перспективы поставок.

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли после снижения днем ранее более чем на 2% из-за новостей по Ирану, рынки продолжают оценивать перспективы поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,93%, до 112,59 долларов США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,29%, до 110,14 долларов.

Днем ранее нефть подешевела на 2,2% и 2,7% соответственно на ожиданиях по возвращению иранской нефти на рынок. В четверг Белый дом заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся на финальной стадии, а Миннефти Ирана сообщил, что власти страны намерены в самое ближайшее время увеличить экспорт своей нефти на мировые рынки.

"Есть надежды, что восстановление ядерного соглашения 2015 года с Ираном близко, что может вернуть 1-1,3 млн баррелей нефти в день через шесть месяцев", — считают аналитики CBA, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты также отмечают, что рост стоимости нефти на опасениях по поставкам из России должен более чем скомпенсировать любое снижение цен на возможном возвращении иранской нефти.

Ожидания увеличения поставок сдержали котировки нефти после роста до новых рекордов в последние дни. В четверг цена Brent превышала 119 долларов за баррель, впервые с 13 февраля 2013 года, а нефть WTI торговалась выше 115 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года.

Позднее в пятницу рынки ожидают ежемесячную статистику по числу нефтегазовых буровых установок в мире, а также еженедельную — по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 25 февраля число нефтяных буровых установок в стране увеличилось на 2, до 522 агрегатов.