Нефть подорожала после публикации статистики API по снижению запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов в США.

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,9%, до $62,71 за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,08%, до $59,73.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 2 мая сократились на 4,49 млн баррелей.

Инвесторы ожидают позднее в этот же день выхода еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 2,5 млн баррелей - до 437,9 млн.