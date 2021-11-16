Нефть подорожала после публикации доклада IEA

Мировые цены на нефть во вторник днем остаются в "зелёной" зоне после публикации доклада Международного энергетического агентства (IEA), в котором, в частности, был повышен прогноз спроса на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть во вторник днем остаются в "зелёной" зоне после публикации доклада Международного энергетического агентства (IEA), в котором, в частности, был повышен прогноз спроса на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 15.07 (по бакинскому времени) январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,65%, до 82,58 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,56%, до 80,2 доллара США за баррель.

Ранее во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свой прогноз спроса на нефть на будущий год — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 3,4 миллиона.

Кроме того, рост цен на нефть поддерживался скачком стоимости газа. Цены фьючерсов на газ в Европе подскочили на 11% после приостановки сертификации оператора газопровода "Северный поток-2".