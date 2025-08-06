Нефть подорожала после публикации данных API о запасах сырья в США

Мировые цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики Американского института нефти (API) о запасах сырья в США.

Мировые цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики Американского института нефти (API) о запасах сырья в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent повысилась на 0,61% - до $68,05 за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,61%, до $65,56.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 августа сократились на 4,2 млн баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения показателя на 1,8 млн. Позднее в среду минэнерго страны опубликует официальные данные. За неделю по 25 июля запасы выросли на 7,7 млн баррелей - до 426,7 млн.

Котировки сырья также восстанавливаются после четырех подряд торговых сессий снижения. За это время марки Brent и WTI подешевели на 6,7%.