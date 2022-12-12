Нефть подорожала после обвала на минувшей неделе

Цены на нефть выросли в понедельник после рекордного более чем за 8 месяцев падения по итогам минувшей недели.

Цены на нефть выросли в понедельник после рекордного более чем за 8 месяцев падения по итогам минувшей недели.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составили 76,53 долларов за баррель, что на 0,43 долларов (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 5 центов (0,1%), до 76,1 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 71,59 долларов за баррель, что на 0,57 долларов (0,8%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 0,44 долларов (0,6%), до 71,2 долларов за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае.

Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.

Кроме того, инвесторы оценивали введение потолка цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 625, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель снизился впервые за шесть недель.