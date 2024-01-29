Нефть подорожала после атаки на базу США в Иордании

Цены на нефть эталонных марок выросли на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Цены на нефть эталонных марок выросли на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,97 доллара за баррель, что на 0,42 доллара (0,5%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,36 доллара (0,46%) и составили 78,37 доллара за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

После того, как американская военная база подверглась к атаке президент США Джо Байден заявил о том, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

По мнению аналитиков, теперь многое будет зависеть от реакции США и действий Ирана, который может закрыть Ормузский пролив.