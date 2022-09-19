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Нефть подорожала под влиянием спроса и предложения

Нефть подорожала под влиянием спроса и предложения Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли за счет ряда факторов со стороны спроса и предложения.
Энергетика
19 сентября 2022 г. 10:11
Нефть подорожала под влиянием спроса и предложения

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли за счет ряда факторов со стороны спроса и предложения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,58%, до 91,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 85,06 доллара.

На нефтяной спрос положительно влияет ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем импортере нефти — Китае.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения предложения "черного золота" на фоне предстоящего ввода эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

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