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Нефть подорожала почти на 1%

Нефть подорожала почти на 1% Мировые цены на нефть в четверг утром выросли в среднем на 1% на фоне ряда позитивных факторов.
Энергетика
27 июля 2023 г. 09:46
Нефть подорожала почти на 1%

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли в среднем на 1% на фоне ряда позитивных факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,92%, до 83,32 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,09%, до 79,64 доллара.

Котировки нефти, в частности, поддерживает склонность азиатских трейдеров к риску. В том числе поднимаются фондовые индексы Китая, одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

Вместе с тем рынки оценивают еженедельную статистику по коммерческим запасам в США, опубликованную днем ранее. За неделю по 21 июля показатель снизился на 0,6 млн баррелей (0,1%), до 456,8 млн баррелей. Ожидалось уменьшение на 2,4 млн баррелей. А добыча нефти в стране сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,2 млн баррелей в сутки.

Позитивным фактором для нефтяного рынка является и ослабление доллара - это делает нефть более доступной при покупке в другой валюте. К евро и иене доллар дешевеет на 0,2%.

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