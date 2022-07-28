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Нефть подорожала почти на 1% на ряде позитивных факторов

Нефть подорожала почти на 1% на ряде позитивных факторов Мировые цены на нефть в четверг утром заметно выросли, инвесторы оценивают данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также решения Федеральной резервной системы (ФРС).
Энергетика
28 июля 2022 г. 09:09
Нефть подорожала почти на 1% на ряде позитивных факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром заметно выросли, инвесторы оценивают данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,93%, до 102,62 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 98,28 доллара.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы бензина в стране за неделю по 22 июля упали на 4,5 млн баррелей, или на 1,1%, до 422,1 млн баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 млн.

Также рынки оценивают итоги заседания ФРС – регулятор второй раз подряд повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Также в среду прошла пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

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