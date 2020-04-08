Нефть подорожала перед заседанием ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром растут в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют итоги торгов.

По состоянию на 8.02 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51% - до 32,67 доллара США за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 5,76%, до 24,99 доллара США за баррель.Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.

В начале марта подобные обсуждения альянса провалились. Консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В итоге с 1 апреля сделка была прекращена.

Оптимизм перед встречей ОПЕК+ перевешивает статистику Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили сразу на 11,9 миллиона баррелей. Официальные данные американского Минэнерго будут опубликованы вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 9,2 миллиона баррелей.