Нефть дорожает на сообщениях о возможном созыве экстренной встречи ОПЕК+

Цены на нефть уверенно растут на сообщениях Bloomberg о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения об ограничении добычи.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по московскому времени составляет 32,73 долларов США за баррель, что на 7,99 долларов США (на 32,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 6,63 долларов США (на 32,64%) - до 26,94 долларов США за баррель.

Позднее нефть замедлила рост до 17-24%. К 17:54 по Москве стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составляла 28,9 долларов США за баррель, фьючерса на нефть WTI на май - 25,27 долларов США за баррель.

Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения по восстановлению баланса на нефтяном рынке, сообщает государственное информационное агентство страны.

Тем временем президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что сокращение добычи может составить 15 млн б/с.

В предыдущей публикации в социальной сети он сообщил, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи на 10 млн б/с.