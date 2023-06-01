Нефть подорожала на статистике из Китая и новостях из США

Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали рост.

Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали рост.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, до 72,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 68,42 доллара.

Сильная промышленная статистика из КНР, а также прогресс в ситуации с потолком госдолга США поддерживают оптимизм на рынках. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая, по версии Caixin, в мае поднялся до 50,9 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Прогноз составлял 50,3 пункта. Показатель оказался выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.