О нас

Нефть подорожала на статистике из Китая и новостях из США

Нефть подорожала на статистике из Китая и новостях из США Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали рост.
Энергетика
1 июня 2023 г. 09:41
Нефть подорожала на статистике из Китая и новостях из США

Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали рост.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, до 72,99 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 68,42 доллара.

Сильная промышленная статистика из КНР, а также прогресс в ситуации с потолком госдолга США поддерживают оптимизм на рынках. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая, по версии Caixin, в мае поднялся до 50,9 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Прогноз составлял 50,3 пункта. Показатель оказался выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices rise on statistics from China and news from US
Версия на азербайджанском языке Neft Çinə dair statistik məlumatlar və ABŞ-dan gələn xəbərlər fonunda bahalaşıb

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi