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Нефть подорожала на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+

Нефть подорожала на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+ Мировые цены на нефть во вторник утром выросли, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина.
Энергетика
7 июня 2022 г. 09:35
Нефть подорожала на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина.

Как передает Report, на цены также влияют опасения по поводу того, что ОПЕК+ не удастся нарастить добычу согласно новому плану.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,64%, до 120,28 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 119,34 доллара.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+ по сделке. Альянс на заседании в начале июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки вместо плановых 432 тыс. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

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Версия на английском языке Oil rising on doubts around OPEC+ deal

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