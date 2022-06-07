Нефть подорожала на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина.

Как передает Report, на цены также влияют опасения по поводу того, что ОПЕК+ не удастся нарастить добычу согласно новому плану.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,64%, до 120,28 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 119,34 доллара.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+ по сделке. Альянс на заседании в начале июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки вместо плановых 432 тыс. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.