О нас
Аудио новости

Нефть подорожала на сохранении опасений за поставки

Нефть подорожала на сохранении опасений за поставки Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 1%, среди трейдеров сохраняются опасения вокруг поставок.
Энергетика
1 марта 2022 г. 09:58
Нефть подорожала на сохранении опасений за поставки

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 1%, среди трейдеров сохраняются опасения вокруг поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до 98,96 долларов США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 96,56 долларов за баррель.

Трейдеры продолжают опасаться перебоев в поставках нефти из-за ситуации вокруг Украины. Ранее ряд стран принял решение ввести санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции.

При этом новость о выпуске нефти из стратегических резервов не оказывает заметного давления на нефтяные цены. Так, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США и страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) могут высвободить 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Согласно аналитикам Oanda, чье мнение цитирует газета, неопределенность по поводу того, как будет развиваться ситуация на Украине, включает слишком много рисков, а это значит, что любое снижение котировок на объявлениях о высвобождении нефти из стратегического резерва будет кратковременным.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Global oil prices rise on continuing supply concerns
Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb

Другие новости из категории

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 102 доллара
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 102 доллара
1 марта 2022 г. 10:12
Азеришыг готовится обеспечить электроэнергией Зангиланский аэропорт
"Азеришыг" готовится обеспечить электроэнергией Зангиланский аэропорт
1 марта 2022 г. 09:49
Shell прекращает участие в проекте Северный поток-2
Shell прекращает участие в проекте "Северный поток-2"
28 февраля 2022 г. 23:06
Азербайджан начал импортировать керосин еще из пяти стран
Азербайджан начал импортировать керосин еще из пяти стран
28 февраля 2022 г. 17:15
Азербайджан без форс-мажора не будет менять планы по транзиту нефти
Азербайджан без форс-мажора не будет менять планы по транзиту нефти
28 февраля 2022 г. 16:27
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 3,4 раза
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 3,4 раза
28 февраля 2022 г. 15:34
В прошлом месяце SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы на 65%
В прошлом месяце SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы на 65%
28 февраля 2022 г. 15:23
Газпром: Европа отобрала весь закачанный летом газ
"Газпром": Европа отобрала весь закачанный летом газ
28 февраля 2022 г. 14:38
SOCAR постоянно изучает иностранный опыт при внедрении новых технологий
SOCAR постоянно изучает иностранный опыт при внедрении новых технологий
28 февраля 2022 г. 14:14
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию на 23%
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию на 23%
28 февраля 2022 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi