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Нефть подорожала на сохранении опасений вокруг поставок

Нефть подорожала на сохранении опасений вокруг поставок Мировые цены на нефть в четверг утром выросли, рынки в ожидании перспектив предложения. При этом внимание сохраняется и вокруг ожиданий по спросу после выхода статистики по запасам в США.
Энергетика
14 июля 2022 г. 09:20
Нефть подорожала на сохранении опасений вокруг поставок

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли, рынки в ожидании перспектив предложения. При этом внимание сохраняется и вокруг ожиданий по спросу после выхода статистики по запасам в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,68%, до 100,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 96,8 доллара.

Продолжают влиять на торги опасения по поводу перспектив поставок нефти на рынок. Ситуация сбалансирована опасениями по поводу возможной рецессии в мире, что негативно скажется на спросе. На этом фоне цены на нефть остаются возле уровня примерно в 100 долларов за баррель.

Трейдеры в то же время оценивают опубликованную в среду статистику из США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 8 июля неожиданно выросли — на 3,3 млн баррелей, прогнозировалось снижение на 0,2 млн.

Данные по запасам нефтепродуктов также оказались хуже ожиданий: запасы бензина неожиданно подскочили — на 5,8 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 2,7 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий. Добыча за неделю в США при этом снизилась — на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb

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