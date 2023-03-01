Нефть подорожала на сильной статистике из Китая

Мировые цены на нефть в среду утром выросли.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Сильная промышленная статистика из Китая поддерживает ожидания по спросу, инвесторы при этом ждут данные по запасам нефти в США за неделю.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,55% - до 83,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - также на 0,55%, до 77,47 доллара.

Перспективы нефтяного спроса поддержала статистика из Китая, являющегося одним из основных потребителей и импортеров нефти в мире. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта.

Несколько сдерживает рост котировок оценка Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По данным API, за неделю по 24 февраля запасы в стране подскочили на 6,2 млн баррелей. Аналитики ждали рост на 0,4 млн.

Официальные данные американского минэнерго по запасам будут опубликованы вечером в среду. Эксперты прогнозируют, что министерство сообщит о росте запасов за неделю лишь на 0,5 млн баррелей.