О нас

Нефть подорожала на сильной статистике из Китая

Нефть подорожала на сильной статистике из Китая Мировые цены на нефть в среду утром выросли.
Энергетика
1 марта 2023 г. 09:07
Нефть подорожала на сильной статистике из Китая

Мировые цены на нефть в среду утром выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Сильная промышленная статистика из Китая поддерживает ожидания по спросу, инвесторы при этом ждут данные по запасам нефти в США за неделю.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,55% - до 83,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - также на 0,55%, до 77,47 доллара.

Перспективы нефтяного спроса поддержала статистика из Китая, являющегося одним из основных потребителей и импортеров нефти в мире. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта.

Несколько сдерживает рост котировок оценка Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По данным API, за неделю по 24 февраля запасы в стране подскочили на 6,2 млн баррелей. Аналитики ждали рост на 0,4 млн.

Официальные данные американского минэнерго по запасам будут опубликованы вечером в среду. Эксперты прогнозируют, что министерство сообщит о росте запасов за неделю лишь на 0,5 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices rise on strong data from China

Самое важное

Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
28 февраля 2023 г. 22:09
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
28 февраля 2023 г. 21:42
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
28 февраля 2023 г. 21:36
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi