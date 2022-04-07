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Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения на рынке

Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения на рынке Мировые цены на нефть в четверг утром выросли более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке.
Энергетика
7 апреля 2022 г. 09:58
Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения на рынке

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 1,37%, до 102,45 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,14%, до 97,41 доллар.

В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 млн баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Аналитики считают, что ограничения на поставки российской нефти расширятся, а вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, снижается.

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