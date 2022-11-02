Нефть подорожала на ожиданиях сокращения предложения в ноябре

Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1% на перспективах сокращения предложения сырья на рынке после решения ОПЕК+.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1% на перспективах сокращения предложения сырья на рынке после решения ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,19%, до 95,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 89,62 доллара.

В среду утром стоимость нефти выросла. Рынки продолжают реагировать на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

"Сокращение добычи ОПЕК+ продолжает сохранять жесткие рамки предложения на рынке нефти", - сказала рыночный стратег Saxo Markets Singapore Чару Чанана агентству Bloomberg.

Кроме того, что на стоимости нефти сказывается и рост дополнительного спроса в Китае из-за информации о возможном изменении политики государства по борьбе с распространением COVID в стране.