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Нефть подорожала на ожиданиях повышенного спроса после новостей из Китая и США

Нефть подорожала на ожиданиях повышенного спроса после новостей из Китая и США Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 0,6%.
Энергетика
27 декабря 2022 г. 09:26
Нефть подорожала на ожиданиях повышенного спроса после новостей из Китая и США

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 0,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают повышенного спроса на этот вид сырья после новостей из Китая и США.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62% - до 85,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 80,06 доллара.

Комитет по делам здравоохранения Китая в понедельник сообщил, что власти страны планируют ослабить коронавирусные ограничения с 8 января.

Кроме того, в США из-за экстремальных погодных условий было прекращено производство бензина и дизельного топлива на двух крупнейших НПЗ - Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay, что повлияло на объемы предложения сырья.

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Версия на английском языке Oil rises in price amid expectations of increased demand

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