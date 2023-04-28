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Нефть подорожала на ожиданиях финансовых результатов нефтегазовых компаний

Нефть подорожала на ожиданиях финансовых результатов нефтегазовых компаний Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли. Инвесторы в ожидании публикации отчетов крупных нефтяных компаний - OMV (Австрия), Eni (Италия), Chevron и ExxonMobil (США).
Энергетика
28 апреля 2023 г. 09:42
Нефть подорожала на ожиданиях финансовых результатов нефтегазовых компаний

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли. Инвесторы в ожидании публикации отчетов крупных нефтяных компаний - OMV (Австрия), Eni (Италия), Chevron и ExxonMobil (США).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,77%, до 78,82 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 75,25 доллара.

Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику США, выпущенную в четверг. Так, ВВП страны в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики ожидали рост на 2%. Замедление темпов экономического роста может увеличить шансы того, что Федеральная резервная система США воздержится от повышения учетной ставки по итогам сессии 2-3 мая.

Нефтяной рынок также ожидает выхода ряда статистик, основной из которых является рост ВВП еврозоны, а также окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в апреле показатель вырос до 63,5 пункта с 62 пунктов.

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Версия на английском языке Oil rises in price on expectations of financial results of oil and gas companies

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