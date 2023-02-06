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Нефть подорожала на ожиданиях действия санкций на поставки из России

Нефть подорожала на ожиданиях действия санкций на поставки из России Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно повысились со вступлением в действие санкций по отношению к нефтепродуктам. На рост цен также повлияли ожидания дополнительного спроса из Китая.
Энергетика
6 февраля 2023 г. 09:28
Нефть подорожала на ожиданиях действия санкций на поставки из России

Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно повысились со вступлением в действие санкций по отношению к нефтепродуктам. На рост цен также повлияли ожидания дополнительного спроса из Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31%, до 80,19 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 73,54 доллара.

Санкции ряда стран на поставки из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз (ЕС) запрещает импорт нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них. Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные - на два месяца позже.

Что же касается перспектив глобального спроса на нефть, то в выходные глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о том, что экономика Китая может продемонстрировать более сильное восстановление, чем ожидалось, что повысит этот спрос.

Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, поэтому состояние его экономики заметно отражается на перспективах нефтяного спроса.

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Версия на английском языке Oil prices rise on anticipation of sanctions against supplies from Russia

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