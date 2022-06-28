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Нефть подорожала на ожидаемом сокращении поставок

Нефть подорожала на ожидаемом сокращении поставок Мировые цены на нефть во вторник утром выросли более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения поставок этого вида сырья.
Энергетика
28 июня 2022 г. 10:18
Нефть подорожала на ожидаемом сокращении поставок

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения поставок этого вида сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,23%, до 112,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 110,69 доллара.

Во вторник утром цены на нефть растут в ожидании сокращения предложения на рынке в связи с обсуждением странами "Большой семерки" (G7) возможного установления предельных цен на нефть из РФ. Но есть также вариант эмбарго ЕС на импорт нефти из России.

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