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Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу "омикрона"

Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу "омикрона" Мировые цены на нефть в четверг утром выросли, инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма "омикрон", свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
9 декабря 2021 г. 09:25
Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу омикрона

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли, инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма "омикрон", свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.55 (по бакинскому времени) февральские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,71%, до 76,35 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,93%, до 73,02 доллара США.

На нефтяном рынке в четверг утром продолжается положительная динамика, поскольку опасения инвесторов по поводу влияния штамма коронавируса "омикрон" на экономику ослабли. А всего с начала недели цена нефти марки Brent выросла на 9%, а WTI — почти на 10%.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их первоначальные лабораторные исследования показывают, что третья доза их вакцины повышает защиту от нового штамма. "Это привело к росту цен на нефть марки Brent более чем на 9% за последние два дня, поскольку рынок переоценивает возможное влияние на спрос", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

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Версия на английском языке Oil rises in price amid easing concerns over omicron variant
Версия на азербайджанском языке “Omikron” ilə bağlı narahatlıqların azalması neftin bahalaşmasına səbəb olub

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