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Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу "омикрон"

Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу "омикрон" Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост, начавшийся вчера на ослаблении опасений по поводу штамма нового коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
7 декабря 2021 г. 09:32
Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу омикрон

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост, начавшийся вчера на ослаблении опасений по поводу штамма нового коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.12 (по бакинскому времени) февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 0,83%, до 73,69 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 1,09%, до 70,25 доллара США за баррель.

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика после роста цен на 5% торговым днем ранее. Опасения инвесторов по поводу распространения штамма коронавируса "омикрон" ослабли.

По словам аналитиков Phillip Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, надежды на то, что новый штамм будет иметь менее разрушительное экономическое воздействие, подтверждаются сообщениями из Южной Африки о том, что у пациентов там наблюдались только легкие симптомы ковида.

Кроме того, по данным СМИ, рост цен на нефть также был поддержан заявлением США о том, что шансы на переподписание ядерного соглашения с Ираном могут уменьшиться.

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