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Нефть подорожала на опасениях за нехватку этого сырья

Нефть подорожала на опасениях за нехватку этого сырья Мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
Энергетика
26 мая 2022 г. 10:35
Нефть подорожала на опасениях за нехватку этого сырья

Мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,18%, до 111,32 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 110,78 доллара.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали снижения всего на 0,7 миллиона баррелей.

"Сжатие на рынке топлива в США вызовет беспокойство по поводу предложения по мере приближения сезона автомобильных поездок. Нехватка бензина в США влечет за собой дефицит бензина в других странах, включая Европу, которая также выглядит все более напряженной", — пишет газета Wall Street Journal.

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