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Нефть подорожала на опасениях энергетического кризиса

Нефть подорожала на опасениях энергетического кризиса Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на опасениях кризиса энергоресурсов, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
19 октября 2021 г. 09:49
Нефть подорожала на опасениях энергетического кризиса

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на опасениях кризиса энергоресурсов, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.05 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,09%, до 84,41 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,21%, до 81,86 доллара США за баррель.

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают риски энергетического кризиса. В понедельник цена нефти марки Brent достигла рекордного показателя в 86 долларов США за баррель впервые с 4 октября 2018 года.

Такому ралли на рынке "черного золота" способствует рост спроса при недостатке предложения. Кроме того, скачки цен на газ при его нехватке в Европе также знаменуют обострение ситуации с энергоресурсами. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. С 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув исторического максимума на уровне 1 937 долларов США за тысячу кубометров.

По словам старшего аналитика рынка The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке нефти, вероятно, будет наблюдаться рост волатильности из-за недавних многолетних максимумов цен.

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