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Нефть подорожала на опасениях дефицита на рынке

Нефть подорожала на опасениях дефицита на рынке Мировые цены на нефть в четверг утром выросли после прогнозов дефицита сырья на рынке от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Энергетика
14 сентября 2023 г. 09:07
Нефть подорожала на опасениях дефицита на рынке

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли после прогнозов дефицита сырья на рынке от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%, до 92,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 88,95 доллара.

Ранее на неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа ОПЕК, при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 млн баррелей в сутки. А по оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем инвесторы обратили внимание на статистику Минэнерго США по динамике коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 8 сентября. Данные вышли в среду. Запасы неожиданно выросли на 4 млн баррелей, хотя прогнозировалось сокращение на 1,9 млн баррелей.

Добыча в стране также выросла - на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,9 млн баррелей в день. Запасы бензина и дистиллятов увеличились сильнее ожиданий.

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Версия на английском языке Oil prices rise on fears of market shortages

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