Нефть подорожала на опасениях дефицита из-за решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии.

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 108,56 доллара.

Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тыс. баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья.

Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций.