Нефть подорожала на новостях о расширении ее потребления Китаем

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли примерно на 1%.

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли примерно на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки оценивают перспективы расширения потребления этого вида сырья в Китае.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86% - до 79,71 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,91%, до 75,15 доллара.

Рынки оценивают вероятность повышения нефтяного спроса после новостей о том, что высшие государственные лица Китая, включая президента Си Цзиньпина, на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявили, что восстановление и расширение потребления должно "стать приоритетом".