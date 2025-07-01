Нефть подорожала на фоне удешевления доллара

Цены на нефть во вторник днем повысились на фоне удешевления доллара к мировым валютам.

Цены на нефть во вторник днем повысились на фоне удешевления доллара к мировым валютам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,73%, до $67,23 за баррель.

Цены августовских фьючерсов на WTI повысились на 0,81%, до $65,64.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до $96,51. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.