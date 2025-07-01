О нас

Нефть подорожала на фоне удешевления доллара

Нефть подорожала на фоне удешевления доллара Цены на нефть во вторник днем повысились на фоне удешевления доллара к мировым валютам.
Энергетика
1 июля 2025 г. 15:57
Нефть подорожала на фоне удешевления доллара

Цены на нефть во вторник днем повысились на фоне удешевления доллара к мировым валютам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,73%, до $67,23 за баррель.

Цены августовских фьючерсов на WTI повысились на 0,81%, до $65,64.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до $96,51. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi