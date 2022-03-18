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Нефть подорожала на фоне сохранения рисков с поставками

Нефть подорожала на фоне сохранения рисков с поставками Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ.
Энергетика
18 марта 2022 г. 09:46
Нефть подорожала на фоне сохранения рисков с поставками

Мировые цены на нефть выросли в пятницу утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличился на 2,2%, до 108,99 долларов США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,63%, до 105,69 долларов.

В пятницу утром цены на нефть продолжают расти, трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения насчет уменьшения спроса на "черное золото".

Также повлияли на динамику цен сообщения о возможных поставках российской нефти в Индию. Официальный представитель индийского МИД заявил, что Индия изучает возможности торговли с Россией в рупиях. Такое заявление усилило беспокойство рынка по поводу дефицита поставок.

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Версия на азербайджанском языке Tədarüklə bağlı risklərin qalması nefti bahalaşdırıb
Версия на английском языке Oil rising in price amid continued supply risks

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