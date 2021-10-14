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Нефть подорожала на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче

Нефть подорожала на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне снижения прогнозов по добыче на 2021-2022 годы от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
14 октября 2021 г. 09:51
Нефть подорожала на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче

Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне снижения прогнозов по добыче на 2021-2022 годы от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.55 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,66%, до 83,73 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 80,97 доллара США за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Так, ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы на 210 тысяч и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно — до 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

Кроме того, на рост цен на нефть повлияло резкое снижение курса доллара в среду. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) достиг снижения на 0,53%, до 94,02 пункта. На данный момент индекс доллара снижается на 0,02%, до 94,06.

Сдерживающим фактором для роста цен на "черное золото" стали данные Американского института нефти (API). Так, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5,2 миллиона баррелей при прогнозе роста всего на 140 тысяч баррелей.

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