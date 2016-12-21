Нефть подорожала на фоне резкого сокращения запасов "черного золота" в США

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть растут на фоне данных о резком снижении запасов нефти США за отчетную неделю с 10-16 декабря. Как передает Report, об этом говорится в отчете Американского института нефти (API).

По информации, запасы нефти за отчетную неделю снизились на 4,1 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения запасов нефти на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей против прогнозируемых 1,1 млн и 0,9 млн соответственно.

Отметим, что сегодня будет опубликована официальная статистика Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Однако данные API чаще всего принимаются в качестве официальных статданных. Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозируют сокращение показателя запасов нефти США на 2,5 млн баррелей или на 0,52% - до 480,69 млн баррелей.

После опубликования данных цена Brent выросла на 0,27% - до 55,5 доллара/баррель.