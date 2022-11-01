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Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на фоне ослабления доллара.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 09:40
Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на фоне ослабления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,74% - до 93,5 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 87,07 доллара.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,21%, до 111,3 пункта. Удешевление доллара традиционно способствует спросу на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Также инвесторы ожидают статистики по запасам нефти в США, которая выйдет в среду. Аналитики предполагают, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) выросли на 0,27 млн баррелей, при этом запасы бензина снизились на 1,2 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil prices rise on weaker dollar

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