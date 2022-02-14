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Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности

Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и РФ.
Энергетика
14 февраля 2022 г. 09:15
Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и РФ.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,14% — до 95,51 доллара США за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на 1,41% — до 94,39 доллара.

Росту цен способствует геополитическая напряженность. Как пишет газета Wall Street Journal, нефть марки Brent без проблем может подняться выше 100 долларов за баррель.

Немного сдерживают рост котировок новости по ядерным переговорам с Ираном. По данным СМИ, венские переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном приближаются к завершению, участники обсуждают "оставшиеся вопросы".

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Версия на английском языке Oil rises in price amid geopolitical tensions
Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neftin qiyməti 1 %-dən çox artıb

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