Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 1-3% на усилении геополитической напряженности, цена нефти марки Brent превысила 97 долларов США за баррель впервые с 30 сентября 2014 года.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на 1-3% на усилении геополитической напряженности, цена нефти марки Brent превысила 97 долларов США за баррель впервые с 30 сентября 2014 года.

Как передает Report, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,25% — до 94,15 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена превысила 97 долларов за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 2,82% — до 92,75 доллара.

Росту цен на нефть способствует геополитическая напряженность между Россией и Украиной. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. В понедельник вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

"Нефть также может быть поддержана признаками более высокого спроса после комментариев Saudi Aramco о том, что она видит признаков роста спроса", — пишет Wall Street Journal.

Рынок также продолжит следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.