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Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США Мировые цены на нефть в среду утром выросли на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, а также на переоценке в большую сторону величины потерь в добыче из-за урагана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Энергетика
22 сентября 2021 г. 10:49
Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, а также на переоценке величины потерь в добыче из-за урагана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.58 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,04%, до 75,13 доллара США за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,15%, до 71,3 доллара США.

По данным Американского института нефти (API), запасы "черного золота" за неделю по 17 сентября сократились в США на 6,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 2,4 миллиона баррелей.

Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Трейдеры также продолжают оценивать последствия урагана "Ида" в Мексиканском заливе. "Общие потери добычи в Мексиканском заливе США в сентябре, вероятно, составят около 790 тысяч баррелей в сутки, что выше наших предыдущих оценок", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Rystad.

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