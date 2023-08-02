Нефть подорожала на данных о сильном снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром выросли после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном падении недельных коммерческих запасов в США.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном падении недельных коммерческих запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 85,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 82,09 доллара.

Инвесторы обращают внимание на данные API. По оценке организации, за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США упали на 15,4 млн баррелей.

Такое снижение может стать сильнейшим за историю наблюдений Минэнерго США, которая ведется с 1982 года. Официальная статистика будет опубликована ведомством позднее в среду. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 1,4 млн баррелей после снижения на 0,6 млн неделей ранее.