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Нефть подорожала на данных о сильном снижении ее запасов в США

Нефть подорожала на данных о сильном снижении ее запасов в США Мировые цены на нефть в среду утром выросли после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном падении недельных коммерческих запасов в США.
Энергетика
2 августа 2023 г. 09:05
Нефть подорожала на данных о сильном снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром выросли после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном падении недельных коммерческих запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 85,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 82,09 доллара.

Инвесторы обращают внимание на данные API. По оценке организации, за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США упали на 15,4 млн баррелей.

Такое снижение может стать сильнейшим за историю наблюдений Минэнерго США, которая ведется с 1982 года. Официальная статистика будет опубликована ведомством позднее в среду. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 1,4 млн баррелей после снижения на 0,6 млн неделей ранее.

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