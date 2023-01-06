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Нефть подорожала на данных о коммерческих запасах в США

Нефть подорожала на данных о коммерческих запасах в США Котировки нефти повысились в пятницу на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
Энергетика
6 января 2023 г. 09:58
Нефть подорожала на данных о коммерческих запасах в США

Котировки нефти повысились в пятницу на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 79,50 долларов за баррель, что на 0,81 доллара (1,03%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,85 долларов (1,09%), до 78,69 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,79 долларов (1,07%), до 74,46 долларов за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,83 доллара (1,14%), до 73,67 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей - до 420,65 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей и составили 222,66 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 118,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

С начала недели цены на нефть упали примерно на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

В свою очередь, "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.

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