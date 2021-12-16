Нефть подорожала на данных минэнерго США

Мировые цены на нефть сегодня утром заметно растут на данных минэнерго США о серьезном снижении ее запасов за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мировые цены на нефть сегодня утром заметно растут на данных минэнерго США о серьезном снижении ее запасов за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,72%, до 74,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 71,56 доллара.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать еженедельную статистику минэнерго США о запасах нефти и добыче. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря опустились на 4,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя только на 2,1 миллиона. Запасы снижаются третью неделю подряд. Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 миллиона баррелей в день.