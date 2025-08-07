О нас

Нефть подорожала на 1% после пяти дней снижения

Мировые цены на нефть выросли на 1% в четверг утром после пяти торговых сессий снижения подряд.
Энергетика
7 августа 2025 г. 09:13
Нефть подорожала на 1% после пяти дней снижения

Мировые цены на нефть выросли на 1% в четверг утром после пяти торговых сессий снижения подряд.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent повысилась на 0,84% - до $67,45 за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,95%, до $64,96.

По итогам пяти предыдущих торговых дней Brent и WTI подешевели на 9,2%.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа в вопросах торговой политики страны, а также относительно геополитических событий. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Он также заявил, что США могут ввести новые пошлины в отношении Китая.

